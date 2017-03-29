Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки

"Красную" ветку столичного метро протянут от станции "Саларьево" до административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" в 2019 году. "В целом вся эта линия метро строится в наземном исполнении. И параллельно с этим участком метро будет строится трасса "Солнцево-Бутово-Видное", – цитирует агентство "Москва" руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.