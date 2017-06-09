Столичные промзоны превращаются в оазисы

Около полусотни территорий пилотных промышленных зон в Москве готовы к комплексному развитию. Их общая площадь составляет порядка 500 гектаров или 17% всей территории города. Примером того, как можно удачно распорядиться бывшими промышленными территориями, стал жилой комплекс, возведенный в центре Москвы, на территории завода шампанских вин.

До конца этого года на территории бывших столичных промзон планируется ввести 77 объектов капитального строительства. Их общая площадь составит примерно 2,4 миллиона квадратных метров, чуть меньше половины – это жилье. В Центральном административном округе на месте бывших промзон в 2017 году планируется чуть более 208 тысяч "квадратов" недвижимости.



Как подчеркнул глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, реорганизация промзон занимает важное место в вопросе формирования комфортной городской среды. "На месте бездействующих промзон будет создано новое качественное жилье, общественные пространства, парки, объекты соцкультбыта", – рассказал он.

На сегодняшний день, по данным городских властей, площадь пилотных промзон, где возможно комплексное развитие территорий, превышает 500 гектаров. В качестве примера удачного реновации промышленной зоны столичный чиновник привел жилой комплекс на месте неиспользуемых площадей завода шампанских вин.

За два года заброшенные здания на Садовнической улице превратились комплекс апартаментов. При этом застройщик постарался максимально сохранить фасады и внутренние детали XIX века, а часть воссоздал заново.

"Реорганизация промзон – далеко не всегда означает снос корпусов. В данном случае вы видим отреставрированный объект культурного наследия: склады Товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин Смирнова в Москве", – рассказал Сергей Левкин, демонстрируя дома в бывшей промзоне.

Сложность с реновацией промзоны заключалась в том, что стены строения являются предметом культурного наследия. И вместо сноса вековую кладку пришлось восстанавливать буквально по кирпичику. Материал для ее восстановления привозили из соседних регионов, используя камень разрушившихся старых построек.

Благодаря этому, пояснил вице-президент компании-застройщика Сергей Лицкевич, удалось сохранить историческую кладку здания."Вместо современного кирпича толщиной 65 миллиметров использовали кирпич в 75 миллиметров, – пояснил он. – В противном случае не удалось бы выдержать горизонталь швов на здании". После тщательной реставрации стен, их специальным образом обработали, чтобы внутрь кладки не проникали осадки.

На все работы у строителей ушло два года. Кстати, в Москве есть еще один похожий объект, где на месте промзоны теперь кипит жизнь. Даниловская мануфактура после проведенной реконструкции стала местом, где удобно расположились современные офисы, кафе, рестораны и магазины.

В настоящее время определены 47 территорий бывших промзон, где возможно комплексное развитие. Из них пять процентов будут реорганизованы полностью. В целом же за шесть лет в Москве утверждено 65 проектов планировок общей площадью около 3,2 тысячи гектаров со строительным потенциалом более 30 миллионов квадратных метров недвижимости.