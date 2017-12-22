Абрамович переселяется в США

Миллиардер Роман Абрамович объединяет три исторических особняка в Нью-Йорке. Борьбу за них он ведет с 2014 года.

Подобные здания сейчас называют франкен-домами по имени монстра Франкенштейна, который был создан из частей неживых тел. Абрамович решил, что у него будет такое жилье на Манхэттене, три года назад.

Для этого миллиардер в строжайшей секретности скупал стоящие рядом исторические особняки №11, 13 и 15 на 75 West Street. За них его компания DR East 75 LLC выложила 78 миллионов долларов. Продавцы не знали, кто является покупателем.

Перестройка требует большого объема работ. Предполагается, что фасад дома практически не изменится. Реконструкция затронет помещения и внутренний двор. Известно, что в нем будет бассейн, зал для произведений искусства и зимний сад. На переделку Роман Абрамович планирует потратить шесть миллионов долларов, сообщает Forbes.

Как отмечает старший дизайнер Martin Kemp Design Татьяна Костанян, владельцы подобной недвижимости не скупятся на траты. Соседство тоже не располагает к скромности и минимализму. Неподалеку от российского миллиардера живет Мадонна. Эксперты отмечают, что для бизнесменов объединение и переоборудование квартир часто связано не с желанием повысить стоимость своего жилья, а с обеспечением гарантий безопасности семьи.

Роман Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа. Начинал свою трудовую биографию как механик треста "Мосспецмонтаж". Предпринимательством стал заниматься в конце 1980-х, приобретя кооператив "Уют", официальная деятельность которого заключалась в производстве игрушек из полимерных материалов.