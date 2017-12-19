Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"

В Юго-Восточном административном округе столицы завершено возведение последнего объекта по программе "Народный гараж". Об этом рассказал замруководителя Департамента строительства Москвы Павел Батайкин.



Возведением объекта занималось ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения". Гаражный комплекс расположен по улице Краснодарская, вл. 70. Объект вмещает 283 автомобиля.

В его строительство инвестировали средства 11 дольщиков. "Получено разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию", – сообщил Батайкин.

В настоящее время в новом гаражном комплексе остаются вакантными 258 мест. Их можно приобрести на электронном аукционе. С возведением этого объекта программа "Народный гараж" на юго-востоке столицы завершена.

Напомним, в ноябре программа была выполнена в Северо-Западном округе столицы. В эксплуатацию сдали машиноместа на Куркинском шоссе. Местные жители получили доступные и удобные парковочные пространства рядом с домом.

В октябре программа "Народный гараж" завершилась в Юго-Западном округе. Один из объектов расположен на улице Академика Опарина. Его вместимость – 382 автомобиля.





Таким образом, программа закончена уже в семи округах Москвы. По словам Батайкина, до конца года планируется завершить строительство оставшихся четырех объектов в трех округах. Всего они будут вмещать 1402 автомобиля.

Реализация программы "Народный гараж" началась в 2009 году. За прошедшие годы построены 163 объекта общей вместимостью свыше 50 тысяч машиномест.

Больше всего паркингов появилось в Юго-Западном и Юго-Восточном округах – по 26 и 24 гаража соответственно. Меньше всего – в центре (шесть адресов) и Зеленограде (девять).

