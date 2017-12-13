Реновация создаст неповторимый стиль Москвы

Москва активно готовится к переселению горожан из ветхого жилья в рамках масштабной программы реновации. Стратегию ее реализации обсуждают в среду, 13 декабря, в рамках конференции "Реновация – создание комфортной городской среды. Для жизни и работы" представители федеральных и столичных властей, девелоперы и архитекторы. Среди них глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Первая волна

Москвичи смогут переселиться из ветхих домов в новые квартиры уже в первом квартале 2018 года. Для этого готовится около миллиона квадратных метров жилья. В то же время на стадии проектирования и разработки градостроительной документации находятся 236 площадок, на которых в будущем появятся новые дома для переселенцев. Объем строительства на них составит около 3,5 миллиона квадратных метров, рассказал Хуснуллин.

"То есть мы так называемую первую волну переселения готовы физически поднять. Для этого есть закон, есть деньги, есть мощности", – подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса. По его словам, сейчас на рассмотрении находятся еще 200 площадок с потенциальным объемом нового жилья в два миллиона квадратных метров. Хуснуллин отметил, что в реновацию может быть включена примерно половина всех этих участков.

В начале следующего года также планируется объявить первые конкурсы на проектирование домов для программы. Как отметил глава столичного стройкомплекса, объявлять их будут не разом, а постепенно, по мере готовности градостроительной документации.





Плотность районов

Предельная плотность застройки на территории реновации не должна превышать 25 тысяч квадратных метров на гектар, заявил Хуснуллин. Принцип квартальной застройки, в соответствии с которым будет организовано планирование новых районов, позволит эффективно и рационально использовать городское пространство.

Благодаря этому удастся создать новые парки и прогулочные зоны, социальную и иную инфраструктуру, пояснил он.





Высота зданий при этом будет выбираться исходя из индивидуальных особенностей района. Есть места, где дома можно сделать выше, при этом в других локациях лучше создавать застройку меньшей этажности. По словам главы стройкомплекса Москвы, в кварталах реновации возможные отдельные высотные доминанты.

Помещения на первых этажах новых домов будут нежилыми – там расположатся магазины, службы сервиса, досуговые центры. Сами здания будут образовывать замкнутые приватные дворы с детскими и спортивными площадками, велодорожками и другими активностями.

Программа реновации предусматривает создание районов в соответствии с современной градостроительной практикой, в том числе концепцией двор без машин. Благодаря полностью пешеходным дворам жители смогут в полной мере насладиться комфортной и продуманной городской средой.

"При квартальной застройке улучшается пешеходная доступность любых объектов, построенных на этой площадке", – подчеркнул Хуснуллин.

Транспорт и паркинги

Глава столичного стройкомплекса уверен: программа реновации окажет положительное влияние на транспортную инфраструктуру. "Будут новые пешеходные связи, новые автобусные маршруты. При проектировании микрорайонов мы сразу понимаем, сколько там будут жить человек, сколько из них будут ходить пешком, сколько будут ездить на общественном транспорте, сколько должно быть машин", – рассказал Хуснуллин журналистам.

Параллельно реализации проекта активно развивается метрополитен. "Благодаря тем заделам, которые мы сделали в предыдущие годы, мы каждый ближайший год будем выдавать не менее 20 километров метро и по десять станций", – отметил он.

Тщательно проработан вопрос улично-дорожной сети в кварталах реновации. Один из наиболее актуальных вопросов – проблема наличия парковочных мест. В столичном стройкомплексе провели примерный расчет будущих районов. Исследование показало, что после реализации программы машино-мест станет в два раза больше в плоскостном выражении.





Кроме того, предусмотрены подземные парковочные пространства. "Это ведет к увеличению стоимости строительства, но позволит обеспечить жителей парковочными местами", – рассказал глава стройкомплекса. Возводиться они будут на один уровень.



Неповторимый стиль



Основные направления развития столицы – это Новая Москва, освоение промзон и программа реновации, подчеркнул Хуснуллин. Все это делается в том числе в рамках борьбы за человеческий капитал: столице как огромному и развивающемуся мегаполису нужно много образованных молодых людей. "Соответственно, для них необходимо создавать комфортную городскую среду", – добавил Хуснуллин.

Москва, уверен он, должна не копировать другие города мира, а приобрести свой неповторимый стиль.

"Мы не стремимся превратить столицу во второй Париж или Гонконг", – добавил он.

Дальнейшее увеличение городского населения по всему миру – это неизбежность, сказал Хуснуллин, поэтому реновация – это проект модернизации столицы под будущие поколения. "И чем больше образованных людей захотят жить в Москве, тем успешнее мы будем", – сказал столичный чиновник.

Реновация жилого фонда Москвы – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилого фонда. Первоначально в нее вошли 5144 дома, сейчас в проекте участвуют 5175 объектов.

Самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки. Программа рассчитана на период до 2032 года. Она коснется более миллиона москвичей.

Переселенцы отпразднуют свое новоселье в просторных квартирах с отделкой комфорт-класса, в домах, возведенных по самым современным строительным технологиям. Особое внимание при строительстве будет уделено сроку эксплуатации и энергосбережению, что позволит более экономно расходовать ресурсы и приведет к снижению платы за коммунальные услуги.