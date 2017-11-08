Черное озеро в Некрасовке комплексно благоустроят

В московском районе Некрасовка стартовали проектно-изыскательские работы по комплексному благоустройству озера Черное. Вокруг водоема будет разбит парк, который станет точкой притяжения как для взрослых, так и для детей. Об этом сообщил глава Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас экологическая обстановка вокруг озера и в районе Некрасовка в целом довольно сложная. "В Некрасовке сегодня нет качественных рекреационных зон. Именно поэтому и было принято решение о создании большой благоустроенной территории вокруг озера Черное", – сказал Хуснуллин.

Предполагается создание нескольких зон отдыха. В новом парке будут все условия для семейного отдыха. К примеру, запланировано строительство беседок и площадок для пикников.

Серьезное внимание уделяется и детскому отдыху. В парке разместят игровые площадку, кольцевую дорожку для детских велосипедов, а также прогулок с пони. На Черном озере появится сценическая площадка, роллердром, поле для игры в мини-футбол, добавил Хуснуллин.





Озеро Черное расположено в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа столицы. Длина береговой линии водоема составляет почти два километра. Общая площадь озера – 18 гектаров.

В настоящий момент в Некрасовке проживают 155 тысяч человек. В ближайшие годы в районе появятся еще 18 тысяч квартир. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии Некрасовки, создании социальной и спортивной инфраструктуры: будут построены новые школы и детские сады, поликлиники и спортивные центры. В сентября там открылась самая крупная школа в России на 2100 учеников.

Кардинальные перемены в ближайшие годы ждут и транспортную систему района. В 2018 году там откроется одноименная станция метро, благодаря которой местные жители смогут добраться до центра Москвы всего лишь за полчаса. Также в Некрасовке построят крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) – "Люберецкая" и "Некрасовка". Таким образом транспортные маршруты района объединятся в единую сеть.



