Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"

Предварительный график достройки жилого комплекса, расположенного по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, планируется представить в ближайшее время. Речь об этом шла в ходе совещания в Стройкомплексе столицы. Как заявил его руководитель Марат Хуснуллин, подрядчику и банку-кредитору дано поручение представить график строительно-монтажных работ по завершению строительства первой и второй очередей жилого комплекса "Царицыно". Город готов взять на себя затраты на прокладку внешних и внутриквартальных сетей.

По словам Марата Хуснуллина, для полномасштабного возобновления работ необходимо восстановить проектную документацию и провести экспертизу объектов незавершенного строительства. В результате будут определены объем и стоимость оставшихся работ. Как сказал глава Стройкомплекса, экспертизу планируется завершить максимум за шесть месяцев.

Для скорейшей реализации проекта московские власти готовы оплатить из бюджета строительство внешних и внутриквартальных сетей. Изначально строить сети, а также социальные объекты должен был застройщик, отметил Хуснуллин, но из-за сложившейся ситуации город взял на себя эти обязательства.

"Мы планируем внести эти объекты в Адресную инвестиционную программу, – сказал он. – Получается, что в результате бездействия застройщика город понесет ущерб. Это будет также включено в уголовное дело".

Глава столичного Стройкомплекса сообщил также, что власти города рассчитывают перевести апартаменты корпуса №35 второй очереди строительства в статус жилых помещений. "Там, где это реально, мы постараемся перевести их в жилые помещения", – заверил Хуснуллин.

Напомним, возведение ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик – компания "МКХ" – обязался сдать объект в 2012 году. Однако в итоге объект построен не был, нереализованными оказались 3265 договоров долевого участия (в том числе 2650 на жилые помещения).

В начале 2017 года в отношении главы "МКХ" Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В конце лета Пинкевич был арестован. В реестре обманутых соинвесторов числятся 807 человек.