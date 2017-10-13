Строители станции ЦСКА ответили злопыхателям
Как пояснили в компании, распространяемые в интернете снимки
сделаны в момент, когда у букв в названии клуба отсутствует красная и синяя подсветка.
По замыслу дизайнеров, наименование ЦСКА, в зависимости от фона на котором находится
название станции, будет окрашиваться в один из клубных цветов.
Таким образом, заявили в "Мосинжпроекте", не только дизайн наименования станции, но все ее оформление выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу самого футбольного клуба ЦСКА. Как подчеркнули в компании, при разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями армейской команды и Минобороны.
Более того, военные специалисты были задействованы в ряде оформительских работ. Так, над отдельными элементами станции работала Студия военных художников имени Грекова.
Ранее один из спортивных комментаторов, изгнанных с телеканала "Матч", разместил у себя на странице в соцсети фото с названием станции. При выключенной подсветке буквы ЦСКА были белыми и вкупе с красным фоном ассоциируются с клубными цветами извечных соперников армейцев – "Спартаком".
Напомним, технический пуск станции ЦСКА и еще четырех станций Третьего пересадочного контура состоялся чуть более месяца назад. Открыть станцию и весь участок новой линии столичной подземки для пассажиров планируется до конца года.
Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Покойный муж оставил роскошную квартиру
Наследница кутюрье на четвертом месяце беременности
Девушка не устояла под ударами волн