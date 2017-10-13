Строители станции ЦСКА ответили злопыхателям

Компания "Мосинжпроект", управляющая строительством новых линий и станций Московского метрополитена, опровергла появившиеся в Сети утверждения о том, что отделка станции ЦСКА Третьего пересадочного контура якобы идет вразрез с клубными цветами – красным и синим. В строительной организации заявили, что фотографии в соцсетях "не отражают примененные авторами дизайна подходы".

Как пояснили в компании, распространяемые в интернете снимки сделаны в момент, когда у букв в названии клуба отсутствует красная и синяя подсветка. По замыслу дизайнеров, наименование ЦСКА, в зависимости от фона на котором находится название станции, будет окрашиваться в один из клубных цветов.



Таким образом, заявили в "Мосинжпроекте", не только дизайн наименования станции, но все ее оформление выдержано в традиционных цветах клуба и соответствует официальному логотипу самого футбольного клуба ЦСКА. Как подчеркнули в компании, при разработке и утверждении дизайна авторы концепции консультировались с представителями армейской команды и Минобороны.

Более того, военные специалисты были задействованы в ряде оформительских работ. Так, над отдельными элементами станции работала Студия военных художников имени Грекова.

Ранее один из спортивных комментаторов, изгнанных с телеканала "Матч", разместил у себя на странице в соцсети фото с названием станции. При выключенной подсветке буквы ЦСКА были белыми и вкупе с красным фоном ассоциируются с клубными цветами извечных соперников армейцев – "Спартаком".

Напомним, технический пуск станции ЦСКА и еще четырех станций Третьего пересадочного контура состоялся чуть более месяца назад. Открыть станцию и весь участок новой линии столичной подземки для пассажиров планируется до конца года.