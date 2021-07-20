Кинут Украину, как Афганистан: советник главы Офиса Зеленского боится предательства со стороны США

Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что среди западных военно-политических элит нет единого мнения о России.

Алексей Арестович считает, что сложившаяся ситуация весьма непростая для Украины. Мол, в Европе есть политики, которые выступают за восстановление диалога с Россией. Например, во Франции и Германии предложили пригласить Владимира Путина на саммит ЕС, но другие европейские страны, по словам советника главы Офиса Зеленского, выступили против этого, поскольку "испытывают непосредственную угрозу" от РФ.

В окружении президента США Джо Байдена тоже есть люди, желающие нормализации отношений с Россией, заявил Арестович. Он боится, что это может негативно сказаться на Украине. По его мнению, американцы могут "сдать" Украину, как Афганистан, который поддерживали 20 лет.

Напомним, недавно США начали выводить свои войска из Афганистана. Американские вооруженные силы бросают оружие и технику, оставляют стратегически важные посты. Таким образом они подвергают опасности афганцев, сражающихся с "Талибаном"*

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может начать сотрудничать с Китаем, если дружба с Западом окажется бесполезной. В Сети высмеяли слова советника главы Офиса Зеленского, вспомнив ситуацию с украинским предприятием "Мотор Сич".