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Политика
Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией

Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией

Политолог рассказал, чем может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского наступление на Донбасс.
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Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил возможность атаки вооруженных сил Украины на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). По мнению эксперта, Владимир Зеленский сильно рискует.

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Межевич заявил, что в случае гипотетической победы политик обеспечит себе второй, третий и последующие президентские сроки. В то же время если армия потерпит поражение, то судьба Зеленского будет незавидной. "Он может не добежать даже до границы с Венгрией", – сказал политолог.

Отметим, что конфликт в Донбассе начался в 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, и в результате Киев начал масштабную военную операцию. По информации ООН, на январь 2019 года жертвами столкновений стали почти 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуацию призваны Минские соглашения – документ, принятый в 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции. Однако с недавних пор киевские власти считают их выполнение невозможным: Владимир Зеленский выступил с новым проектом решения конфликта.

Как сообщает "Коммерсантъ", документ, предложенный Киевом, отличается от действующего как минимум в нескольких принципиальных пунктах. В частности, Владимир Зеленский намерен восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами местной власти.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 21:19 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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он как всегда,тихонько сдри%тнет,как только рак на горке свистнет,но не в ростов,ни таганрог,тебя не прмет бандерлог(зе-макака)!!!! подохнет как мазепа-заедят блохи,или в дверь постучит меркадер!!!
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