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Политика
Политолог Семченко: партия Зеленского служит другому народу

Политолог Семченко: партия Зеленского служит другому народу

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не перестают нарушать конституцию страны. Одно из доказательств этому – недавно принятый парламентом закон, касающийся украинской судебной системы.
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Согласно ему, при принятии решений Высшей квалификационной комиссией украинских судей последнее слово будет за иностранными представителями. Таким образом контроль за украинскими судами парламент фактически отдал иностранцам. С таким заявлением выступил политолог из Киева Александр Семченко.

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По его словам, команда Владимира Зеленского, а также его партия "Слуга народа" не отвечают своему названию, либо служат другому народу. Принятый закон о судах, по мнению эксперта, является очередным нарушением конституции страны со стороны президента и его команды. Политолог назвал его попыткой узурпации власти и даже госпереворотом.

Семченко подчеркнул, глава Украины Владимир Зеленский, его приближенные и однопартийцы неоднократно нарушали конституцию при принятии законопроектов и других решений. Так, по его словам, с нарушениями был принят закон о продаже земельных участков, незаконно закрывались каналы, принадлежащие оппозиции, или вводились санкции против граждан страны.

Эксперт резюмировал: Владимир Зеленский и его "Слуги народа" вообще не соответствуют названию своей партии. По мнению политолога, эти люди служат какому-то иному народу.

Ранее политолог Евгений Сатановский предложил повесить украинского президента над Госдумой после того, как глава Украины заявил что русские и украинцы — "точно не один народ". Таким образом Владимир Зеленский прокомментировал слова российского коллеги Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.


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Volodymyr Zelenskiy. Фото: George Cracknell Wright / Keystone Press Agency
3 июля 2021, 11:17 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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"команде"зе нужно бежать,или заставят их рожать,ростов не примет,не примет таганрог,под %80ст увы дол%ится придётся"банднрлог(укромакаки)
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