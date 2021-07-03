Политолог Семченко: партия Зеленского служит другому народу

Согласно ему, при принятии решений Высшей квалификационной комиссией украинских судей последнее слово будет за иностранными представителями. Таким образом контроль за украинскими судами парламент фактически отдал иностранцам. С таким заявлением выступил политолог из Киева Александр Семченко.
По его словам, команда Владимира Зеленского, а также его партия "Слуга народа" не отвечают своему названию, либо служат другому народу. Принятый закон о судах, по мнению эксперта, является очередным нарушением конституции страны со стороны президента и его команды. Политолог назвал его попыткой узурпации власти и даже госпереворотом.
Семченко подчеркнул, глава Украины Владимир Зеленский, его приближенные и однопартийцы неоднократно нарушали конституцию при принятии законопроектов и других решений. Так, по его словам, с нарушениями был принят закон о продаже земельных участков, незаконно закрывались каналы, принадлежащие оппозиции, или вводились санкции против граждан страны.
Эксперт резюмировал: Владимир Зеленский и его "Слуги народа" вообще не соответствуют названию своей партии. По мнению политолога, эти люди служат какому-то иному народу.
Ранее политолог Евгений Сатановский предложил повесить украинского президента над Госдумой после того, как глава Украины заявил что русские и украинцы — "точно не один народ". Таким образом Владимир Зеленский прокомментировал слова российского коллеги Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.
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