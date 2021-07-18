"Это кольцо безвластия?": переговоры Зеленского с Меркель оценили

Состоявшиеся в Берлине переговоры глав Украины и Германии стали последней для Меркель в должности канцлера встречей с украинским лидером.
По мнению интернет-пользователей, отправившись в Берлин, Владимир Зеленский предпринял завершающую попытку найти с руководством ФРГ взаимопонимание касательно российского газопровода "Северный поток – 2".
В итоге Зеленский стал объектом шуток в Сети. Один из комментаторов поинтересовался, почему обручальное кольцо Зеленского было не на безымянном пальце. Автор комментария предположил, что на самом деле Зеленский надел кольцо безвластья.
Другой интернет-пользователь отметил, что Владимир Зеленский все-таки не зря съездил в Германию, так как Украина теперь получит немного залежалой вакцины, что хоть как-то поможет стране.
Пользователь под ником stepan.garba считает: Ангела Меркель вежливо послала Зеленского на три буквы и в результате президент Украины "ничего не выпросил".
Владимир Зеленский в Берлине в ходе общения с Ангелой Меркель в очередной раз обозначил позицию Киева касательно Киева. Один из пользователей высказал недоумение относительно смысла подобных заявлений. По его мнению не стоило ехать в Берлин, чтобы повторять слова, которые Киев озвучивает постоянно в последние годы.
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