В Киеве назвали причину переноса визита Зеленского в Вашингтон

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, именно на это время намечены переговоры Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Представитель президента также опроверг информацию о том, что причиной задержки стала смена руководства "Нафтогаза" и сопутствующий ему скандал. Никифороф призвал "не делать из этого трагедию".
По его словам, в действительности сроки встречи президентов Украины и США зависят от различных логистических и протокольных вопросов. Пресс-секретарь подчеркнул, что ни о каких ультиматумах речи нет и не было.
Джо Байден в ходе телефонного разговора пригласил коллегу посетить Белый дом. Киев надеялся, что встреча состоится до саммита Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, однако этого не произошло.
После телефонного разговора офис украинского президента опубликовал пресс-релиз, в котором главе Белого дома приписывались слова о важности предоставления Украине плана действий по вопросу членства в НАТО. Однако позже эта информация была опровергнута американской стороной, и пресс-релиз был исправлен.
Точная дата визита Зеленского в Вашингтон станет известна в ближайшее время. Об этом заявили в офисе главы Украины.
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