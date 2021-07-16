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Политика
Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу

Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу

Эксперты прокомментировали указание министра обороны РФ Сергея Шойгу изучить военным одну из статей президента России Владимира Путина.
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Накануне стало известно, что Сергей Шойгу обязал военных ознакомиться со статьей Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Как заявил источник РБК в Минобороны, статью российского лидера включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки "из-за большого числа откликов в военной среде".

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Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский заметил, что это известие совпало с визитом Сергея Шойгу в Южный военный округ, где глава Минобороны во время проверки столовой ростовской части пошутил по поводу отсутствия на столе сала. Как известно, с этим продуктом ассоциируются украинцы, как с водкой – русские.

Татарский считает, что Шойгу, заговорив о сале, подсознательно выразил тайную мысль о том, что готов воевать с украинцами. Похожее мнение и у журналиста Дмитрия Стешина.

"Зеленскому придется общаться не с Путиным, а с Шойгу. Все к тому и идет", – написал корреспондент "Комсомольской правды" в телеграм-канале "Русский тарантасъ".

Напомним, ранее Владимир Путин оценил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер считает, что ключевые вопросы о Незалежной решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и Берлине. При этом он не отказывается от переговоров с украинским коллегой, необходимо лишь определить темы встречи.

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Фото: Volodymyr Zelensky /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 18:28 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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