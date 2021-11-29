"Дважды предлагали": почему Саакашвили отказался от должности премьер-министра Украины

В понедельник, 29 ноября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания в Тбилисском городском суде рассказал, что на Украине ему "дважды предлагали" стать премьер-министром. Тогда лидером Незалежной был еще Петр Порошенко.
От заманчивого предложения Саакашвили отказался. Свое решение политик объяснил "сумасшедшей любовью" к Грузии и желанием вернуться в родную страну, которая, по его словам, теряет независимость и скоро окажется под контролем России. Экс-президент считает, что когда он был главой государства, народ жил гораздо лучше, чем сейчас.
В качестве примера Саакашвили привел отток населения. По его словам, за последние годы Грузию навсегда покинули 700 тысяч человек. Политик назвал это трагедией. Он подчеркнул, что не мог находиться на Украине и наблюдать за развалом родного государства.
Эти слова не показались прокурору важными, поэтому он прервал выступление Михаила Саакашвили. Мол, все это в настоящий момент неважно. В понедельник Тбилисский горсуд рассматривал дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Бывшего президента обвиняют в причастности к действиям силовиков, из-за которых протестующие попали в больницы с травмами.