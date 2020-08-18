Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Михаил Мишустин
В четверг, 30 апреля, стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По словам Мишустина, правительство продолжит работу в штатном режиме. Премьер намерен контактировать со своими заместителями и министрами по телефону и видеосвязи.
13 мая глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что премьер-министр идет на поправку. Он выразил надежду, что с 18 мая Михаил Мишустин сможет вернуться на работу.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Представитель Кремля госпитализирован.
Александр Новак
О заражении коронавирусом министра энергетики России Александра Новака рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Руководитель ведомства не смог принять участие в мероприятиях на Дальнем Востоке, где сейчас находится премьер. Мишустин пожелал Новаку выздоровления.
Ольга Любимова
Вслед за Михаилом Мишустиным коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. В пресс-службе ведомства сообщили, что болезнь у нее протекает в легкой форме, госпитализации пока не требуется.
14 мая Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. "К счастью, болезнь протекала в легкой форме", – сказала пресс-секретарь министра культуры.
Валерий Фальков
О заболевании министра образования и науки Валерия Фалькова сообщил 14 мая президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. "Не секрет, Валерий Николаевич, перенес коронавирус, переболел", – сказал глава государства и спросил руководителя ведомства о самочувствии. Чиновник ответил, что поправился и включился в работу.
Рамзан Кадыров
В четверг, 21 мая, российские СМИ сообщили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. Якобы политик находится в одной из московских больниц. Позже Кадыров опроверг сообщения о болезни и заявил, что абсолютно здоров.
Сообщалось также, что коронавирус подозревают у помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева. Однако эта информация была опровергнута.
Александр Бречалов
27 мая стало известно о заражении коронавирусом главы Удмуртии Александра Бречалова. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что сдал положительный тест.
По словам Бречалова, у него минимальный круг контактных лиц, пока у них отрицательные результаты. "Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", – рассказал политик.
Игорь Морозов
Коронавирус диагностировали и у члена Совета Федерации от Рязанской области Игоря Морозова. Сенатор попросил сдать тест на инфекцию всех, кто контактировал с ним в последнее время.
Бату Хасиков
Коронавирусную инфекцию подхватил и глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом политик сообщил в видеообращении к жителям республики. "Мое состояние позволяет мне работать в дистанционном режиме. Команда на связи, продолжаем трудиться", – заявил он.
Нурсултан Назарбаев
18 июня пришла новость о заражении коронавирусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Последнее время бывший глава государства находился на удаленной работе.
Сейчас политик находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. На официальном сайте Назарбаева сообщили, что поводов для беспокойства нет.
Никол Пашинян
Положительный тест на коронавирус сдал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В видеообращении на Facebook он сообщил, что болезнь протекает бессимптомно. Инфекцию подхватили и члены его семьи.
По мнению Пашиняна, он мог заразиться коронавирусом во время переговоров. "Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток", – отметил премьер-министр.
Борис Джонсон
О заражении коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил 27 марта. Анализы он решил сдать после того, как появилась температура и кашель – первые симптомы COVID-19.
В своем "Твиттер" глава правительства рассказал, что самоизолировался и работает из дома. Он поблагодари всех, кто помогает Великобритании справляться с напастью и отметил, что страна победит коронавирус, если граждане будут следовать указаниям властей.
Однако вечерние новости 5 апреля заставили британцев изрядно понервничать. Ряд СМИ сообщили, что состояние 55-летнего премьер-министра не улучшается и что по рекомендации лечащего врача политика доставили в больницу. Позже журналисты заявили, что главу правительства Ее Величество экстренно госпитализировали и готовятся подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
На следующий день в окружении Бориса Джонсона опровергли тревожные сообщения. Заявление о подключении премьера к аппаратур ИВЛ там назвали дезинформацией. Ночь в госпитале политик провел комфортно, у него остается температура и сухой кашель, рассказали его представители.
13 апреля СМИ сообщили о выздоровлении Бориса Джонсона. По признанию политика, он находился на грани жизни и смерти.
Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что заразился коронавирусом. Ранее у политика была высокая температура. Сейчас его самочувствие улучшилось.
Надин Доррис
Вероятно, Борис Джонсон мог заразиться коронавирусом от министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Уханьскую инфекцию у нее обнаружили 10 марта.
До этого 62-летний политик активно проводила рабочие встречи и присутствовала в парламенте. Также она обменивалась рукопожатиями с Борисом Джонсоном.
Принц Чарльз
Не обошел стороной COVID-19 и особей голубой крови. 25 марта британские СМИ сообщили о заражении коронавирусом 71-летнего принца Чарльза – наследника британской короны.
Серьезно болезнь в организме Чарльза себя не проявила, он отделался легкими симптомами. Принц самоизолировался в доме в Шотландии, а 30 марта британские СМИ сообщили, что он полностью здоров. Что касается королевы Елизаветы II, то она с супругом предусмотрительно покинула Лондон.
Князь Монако Альбер II
19 марта стало известно о заражении коронавирусом князя Монако Альбера II. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление: тест на коронавирус у монаршей особы дал положительный результат.
Как и у Чарльза, болезнь у 62-летнего Альбера протекала легко. Все это время он находился под наблюдением лечащего врача. Князь продолжал работать из дома и поддерживал связь с правительством. В начале апреля стало известно о его полном выздоровлении.
Франк Риестер
Заражение коронавирусом выявили и у 46-летнего министра культуры Франции Франка Риестера. Заболевание у политика прошло бессимптомно, он чувствовал себя хорошо. Мужчину отправили на домашний карантин. Вероятно, министр заразился во время посещения парламента, где ранее диагностировали несколько случаев COVID-19.
Никола Дзингаретти
Коронавирусом лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился в начале марта. Заболевание протекало в легкой форме. "Это случилось, у меня также коронавирус. Все хорошо, поэтому дома нахожусь на карантине. Отсюда я продолжу делать то, что могу", ‒ цитирует 54-летнего политика издание The Guardian.
Ирене Монтеро
Министр равных возможностей Испании стала самой молодой из заразившихся коронавирусом политиков – ей 32 года. Глава ведомства отправилась на домашний карантин и продолжила работу.
Питер Даттон
О заражении 49-летнего министра иностранных дел Австралии Питера Даттона СМИ сообщили 13 марта. Политик проснулся с температурой и болью в горле. Главу МИД немедленно доставили в больницу, заболевание COVID-19 прошло в легкой форме.
Али Лариджани
В Иране тоже неспокойно. Коронавирусом заразился председатель меджлиса (парламента) Али Лариджани. Он стал самым высокопоставленным чиновником республики, подхватившим COVID-19.
Кроме того, сообщалось о заражении главы иранской целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирая Арирчи и 20 парламентариев. Двое из них скончались.
Почему политики заражаются коронавирусом
Политики – публичные персоны, они контактируют с большим количеством людей и жмут друг другу руки. В этом одна из причин, почему сильные мира сего тоже заражаются коронавирусом, считает профессор биологии Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Балу.
Еще одна причина в том, что многие политики находятся в почтенном возрасте, то есть в зоне риска. Чем старше человек, тем больше у него шансов заразиться коронавирусом, сказал эксперт в комментарии изданию Time.
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