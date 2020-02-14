Разбрасывающегося деньгами Владимира Зеленского спустили с небес

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян сравнил главу Украины с персонажем сэром Самуэлем Уильямом Харрисом из повести Джерома Клапки Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Тот постоянно пытался исполнить комические куплеты. А тех, кто не понимал или невнимательно слушал эти куплеты, по словам эксперта, он тут же отправлял в сад.
"Так вот и Владимир Зеленский, похоже, пошел по стопам этого персонажа. Крымчане его комические куплеты слышать и понимать не хотят, так он решил для них город-сад в Херсоне построить, в который они почему-то, по его мнению, вдруг должны устремиться. Дико смешно эти сказки слушать. Абсолютная маниловщина. Украина ходит с протянутой рукой, а он город-сад строить собрался. За чей счет этот "банкет" будет? Или он за свои деньги его построит? В Оман он уже слетал на новогодние каникулы за свои. Пусть скажет спасибо за то, что Медведчук его вовремя эвакуировал, а то ведь там было у соседей неспокойно", – высказался Манукян.
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