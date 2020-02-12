До конца года: в Киеве назвали дату возвращения Крыма

По его словам, у украинского руководства есть четкий план последовательных событий. В последних числах октября местные выборы должны быть проведены на всей территории Незалежной, заявил чиновник. Они могут состояться в промежутке между 15 и 31 октября.
Голосование должно
пройти также в Донбассе и в Крыму, подчеркнул он. Соответственно, полуостров, полагает Ермак, может вернуться в состав Украины в первых числах октября.
Но для выборов необходимы условия. Прежде всего, нужно выполнить договоренности, достигнутые в прошлом году на саммите нормандского формата в Париже. Стороны условились продолжить развод подразделений на фронте и подтвердили приверженность минским соглашениям.
"У нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы состоялись на всей украинской территории", – сказал Ермак.
Впрочем, за прошедшие шесть лет Киев не выполнил ни одного условия минских соглашений. Украинское руководство пытается манипулировать текстом документа и толковать договоренности по-своему.
В частности, Киев настаивает на передаче границы между Россией и Донбассом до выборов. Однако в соглашениях сказано, что пограничники Незалежной придут туда лишь после проведения голосования в регионе и закрепления положения об особом статусе Донбасса в Конституции Украины.
Что касается Крыма, то Россия неоднократно давала понять Украине и странам Запада, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Тем не менее, Киев не оставляет попыток надавить на Москву и требует от США и Евросоюза ввести новые санкции.
По всей видимости, в украинском руководстве понимают, что шансы снова поднять желто-голубой флаг над Симферополем и Севастополем исчезающе малы, поэтому прибегли к отчаянным мерам. Киев начал шантажировать Москву, угрожая продолжить водную блокаду полуострова.
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