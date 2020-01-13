Сделано объявление о признании Украиной российского Крыма

Риторика большей части украинских политических деятелей относительно Крыма строится вокруг утверждения, что Киев никогда не согласится с волей жителей полуострова, высказавшихся на референдуме за воссоединение с Россией. Однако, уверены эксперты, признание обновленного статуса региона вовсе не является чем-то невозможным для властей Украины.
"Киевской власти и всему обществу нужно очнуться от майданного морока и пещерной русофобии", – цитирует телеканал "360" главу крымского правительства Юрия Гоцанюка. "Осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда, по собственному желанию и в соответствии с международным правом", – дал он Киеву совет.
И в том случае, если украинские власти начнут относиться к происходящему трезво, у них появится шанс примириться с объективной реальностью и признать Крым в качестве российского региона. Впрочем, пока говорить о движении вперед не приходится.
Во как! Украинская пропаганда всё шумит о «пустом» Крыме, а тут вдруг Таймс публикует статью о том что туристы запрудили этот Крым. Срочно на Миротворец эту Таймс? pic.twitter.com/sPe2ZAjSD7— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) January 7, 2020
"Несмотря на смену власти в Киеве, показное и фальшивое беспокойство о крымчанах, руководство страны не планирует возобновлять подачу днепровской воды на полуостров. Вот вам, с одной стороны, слова, а с другой – суровая реальность, настоящее лицо постмайданной Украины", – цитирует RT Юрия Гоцанюка.
Агрессивный национализм, захвативший Украину, мешает стране завершить конфликт в Донбассе и помириться с Крымом, уверен глава регионального правительства. "Из украинской политической повестки должны исчезнуть нацистские идеи, призывы к ненависти и вражде, поощрение экстремизма", – подчеркнул он.
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