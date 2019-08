Трампа втянули в грязный расистский скандал

Дональд Трамп раскритиковал живущих в США евреев за их политическую позицию. Политик отметил, что большая их часть из года в год поддерживает Демократическую партию, а не республиканцев.

Тем самым, уверен нынешний хозяин Белого дома, американские евреи демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность". Ну а чтобы не допустить никаких разночтений, Дональд Трамп уточнил, что говоря о нелояльности он имел ввиду не Америку, а Израиль и сам еврейский народ. Дескать, пока Республиканская партия поддерживает их на Ближнем Востоке, демократы скорее играют на стороне противников израилитян.

В частности, большое возмущение у Дональда Трампа вызвала поддержка Демократической партией двух заседающих в конгрессе мусульманок – Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб. Они часто выступают на стороне Палестины и критикуют Израиль. Некоторые считают, что их заявления граничат с антисемитизмом.

Впрочем, американские евреи предсказуемо возмутились не антисемитизмом членов Демократической партии, а словами об этом Дональда Трампа. "Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", – заметил сенатор Берни Сандерс.

Тем временем либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили слова президента США, передает "Голос Америки". Называть членов еврейской общины неумными или нелояльными – опасно, постыдно и оскорбительно, уверены они.

