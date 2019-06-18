Обнаглевший Зеленский поставил дерзкий ультиматум Путину
Создается впечатление, что новый украинский лидер решил продолжить политику своего предшественника. На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский выдвинул ряд требований к России, больше похожие на ультиматум.
Он потребовал освободить украинских пленных, а также моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре прошлого года. Кроме того, Зеленский считает необходимым прекратить огонь в регионе, развести войска и построить мост в Станице Луганской.
Выполнение этих условий необходимо для возвращения Украины к так называемому нормандскому формату – переговорной группе по Донбассу в составе представителей Киева, Москвы, Берлина и Парижа. Ходили слухи, что квартет может пополниться американцами, но в Вашингтоне упорно хранят молчание.
Зеленский требует выполнить эти пункты от России, но сам следовать им явно не намерен. Несмотря на громкие предвыборные обещания закончить идущую шестой год войну, обстановка в Донбассе после его инаугурации резко обострилась.
Донецк снова под обстрелом. Местные говорят, что так громко не было с 2015 года.— Константин Долгов (@dolgovstrasse) 16 июня 2019 г.
Как там "президент мира" Зеленский поживает? Уже закончил войну?
В ночь с воскресенья на понедельник украинские войска провели массированный обстрел северо-западных окраин Донецка, в том числе района аэропорта. Силовики применяли 122-миллиметровые артиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы.
Наблюдатели отмечали, что это был самый мощный обстрел города за последнее время. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.
По всей видимости, Зеленский взял пример со своего предшественника Петра Порошенко и пытается разговаривать с Россией и республиками Донбасса с позиции силы. Но такой подход может навредить в первую очередь самому украинскому лидеру, ведь он заручился поддержкой миллионов жителей юго-восточных регионов страны, поверивших в его способность закончить уже надоевшую всем войну.
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