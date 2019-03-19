Заговоривший на мове Путин довел украинцев до лютого бешенства
Президент отметил, что между народами России и Незалежной
вражды нет, недопонимание есть только в отношении руководства Украины. С ними
каши не сваришь, добавил Путин.
Некоторые действия Киева, по словам президента, вызывают "оторопь и недоумение". "Так и хочется спросить по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" – "С ума сошел?", – приводит слова президента RT.
Жители Незалежной крайне нервно отреагировали на украинскую речь президента. В комментариях на новостных ресурсах украинцы не стеснялись в выражениях. "Живет в своем собственном мире и надеется затащить в него окружающих", – написала комментатора dichting olga.
Другие заявили, что слова Путина вызывают у них "чувство гадливости и омерзения". А третьи и вовсе отправили главу российского государства "на хутор бабочек ловить".
Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.
Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагом российского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные и оскорбительные комментарии. Недавно истерику жителей Незалежной вызвали слова немецкого журналиста Герхарда Гнаука.
Корреспондент одного из влиятельных европейских изданий признался, что в Старом Свете опасаются Дональда Трампа. Зато хорошо относятся к Владимиру Путину. Произнеся такие слова, журналист выставил себя дураком, заявили украинцы.
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