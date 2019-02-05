Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко
Медведев в компании с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным во вторник, 5 февраля, побывал на Щербинском лифтостроительном заводе. Гости обошли цеха и пообщались с руководством.
Премьеру рассказали, что главный конкурент предприятия – Могилевский завод лифтового машиностроения. В отличие от производства в Щербинке, белорусский завод пользуется серьезной государственной поддержкой, поэтому цена на его продукцию значительно ниже, пишет РИА Новости.
Медведеву это не понравилось, и он послал серьезный месседж президенту Александру Лукашенко. "Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", – сказал Медведев и напомнил, что у России и Белоруссии общий рынок.
Российский премьер второй раз за месяц довольно жестко в заочной форме общается с Александром Лукашенко. В середине января Медведев напомнил Батьке о серьезной поддержке со стороны России и призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь.
#Белоруссия грозит хлопнуть дверью - https://t.co/jA1tpMGtnK#Белоруссия #газ #газпром #Лукашенко #Медведев #отношения pic.twitter.com/cPVLebsaOK— Удиви.ли! (@udivilinews) 10 марта 2017 г.
Медведев отметил, что Россия при этом не требует срочного возврата выданных ей кредитов и в случае необходимости в убыток себе предоставит братской стране отсрочку.
Напомним, что сразу же после Нового года Александр Лукашенко сделал провокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент братской страны.
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