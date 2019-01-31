Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки
Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии общались по телефону и во время беседы договорились провести встречу в ближайшее время. На ней будут в который раз обсуждаться договоренности, которые были достигнуты политиками на переговорах в Кремле в декабре 2018 года.
Перед Новым годом Александр Лукашенко зачастил в Москву для того, чтобы решить проблемы с высокими, как ему кажется, ценами на российские энергоносители. Батька требует у Кремля равных условий с российскими потребителями нефти и хочет получить компенсацию от потерь белорусской экономики.
В один из предновогодних визитов Лукашенко привез в подарок Путину несколько мешков картошки и сало. Президенты общались несколько часов за закрытыми дверями, после чего белорусский лидер заявил о решении всех проблем и сказал, что строительство Союзного государства практически завершено.
Но в начале января Александр Лукашенко внезапно выступил с громким заявлением: мол, если Москва и Минск не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то Россия потеряет Белоруссию как своего единственного защитника на западном направлении.
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву пришлось напомнить главе Белоруссии о поддержке со стороны России и призвать Александра Лукашенко ценить оказываемую стране помощь. Глава кабмина отметил, что Россия не требует срочного возврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску, и даже готова предоставить братской стране отсрочку.
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