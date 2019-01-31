Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Четверг 31 января
Лента новостей
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:09
Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
12:44
В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"
12:44
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери
12:18
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
12:15
"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля
12:05
"Отрывали с мясом": Боня раскрыла шокирующие подробности операции маленькой дочери
12:00
Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным
11:47
Удар по топ-300: ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк
11:40
Бондарчук скрывает от обезумевшей матери смерть близкого человека
11:38
Умер легендарный актер из "Терминатора"
11:10
"Лучше, чем 20 лет назад": поклонники восхитились фигурой Лопес
11:10
"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе
10:54
"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:29
Без права на ошибку: Джоли назначила Питту тяжелое испытание
10:24
Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года
10:17
Борисова рассказала об исчезновении певца после скандала с Пугачевой
09:49
Вскрылись сенсационные данные о молодой невесте Цекало
09:42
Взбешенная Собчак обложила матом Шереметьево
09:00
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
08:47
Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
08:12
"Секретные файлы": Крымский мост расползается
08:07
Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве
06:55
Ахеджакову заставляют быть терпимее к издевкам Галкина
02:41
Жителей Земли предупредили о страшной опасности
00:20
Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста
23:12
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
22:10
Темное прошлое сенатора Арашукова
22:10
Участнику шоу "Битва экстрасенсов" грозили раком за победу
22:00
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
21:49
Певица Караулова прервала отпуск из-за тяжелой болезни
21:19
"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова
20:56
В Ижевске в ДТП пострадала пенсионерка
20:35
В центре Казани автобус с пассажирами врезался в столб
20:26
В заброшенной больнице Екатеринбурга нашли труп подростка
20:02
В скандале с сенатором Арашуковым всплыла фамилия Бондарчук
20:02
В Тюмени при аварии двух иномарок пострадали три человека
19:55
Житель Омска пытался сжечь дом со спящими родственниками
19:41
Вышвырнутая из "Дома-2" любовница заявила о беременности от Гуфа
19:24
Лорак шокировала снимком без макияжа
19:14
Подросток устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
19:05
При пожаре в заброшенном доме под Ростовом погиб пенсионер
18:47
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
18:46
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
18:31
На Украине супружескую пару расстреляли у здания суда
18:24
Мэра города Камызяк поймали на взятке
18:23
"Идиоты!": Билан пришел в бешенство из-за оскорблений
18:03
Пираты освободили захваченных российских моряков
17:56
4,5 гектара земли, три дома и две квартиры: чем владеет сенатор Арашуков
17:40
В Башкирии при пожаре в подвале погиб бездомный
17:27
Канделаки завалили неудобными вопросами после задержания Арашукова
17:17
Первый канал уничтожил порадовавшегося смерти Кобзона гея
16:47
Пьяный в хлам Николаев сорвал прямой эфир
16:39
Богомолов и Виторган втянули в перепалку известного писателя
16:38
Дениса Короткова заподозрили в связях с украинскими спецслужбами
16:15
Грандиозное мультимедийное шоу "Кармина Бурана" покажут в Москве
16:12
Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке
16:01
Зверски избитая жена простила Башарова
15:59
IV фестиваль фламенко "Flamenсura" в Москве
15:57
Володин призвал к общению с молодежью на равных
15:37
Мэра Риги Нила Ушакова задержали
15:26
Королеву застукали в объятиях другого мужчины
15:23
84-летняя Фрейндлих сбежала от Миронова к Урганту
14:56
"Особенный": Цымбалюк-Романовскую сняли в обнимку с бородатым мужчиной
14:51
Звезда "Молодежки" соблазняла любовницу на глазах у жены
14:35
Доброе утро: привычки счастливого человека
14:29
Матвиенко жестко осадила беглеца Арашукова
14:18
Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг
13:59
Под Москвой у пенсионерки нашли сверток с наркотиками
13:41
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
13:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2018 года
13:12
Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка
12:37
Осмелевший Порошенко подготовил страшный удар по России
12:28
Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
12:22
"Самый красивый": раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым
12:18
Под Астраханью сообщили о минировании школ
12:17
Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля
12:09
Happy Market собирает ценителей уникальных товаров
12:04
Побивший Хабиба Нурмагомедова чемпион мира умер после похода в сауну
11:41
"Придется признаться": фаворитка Пугачевой подвинула Лазарева на "Евровидении"
11:34
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
11:25
"Жри быстрее": в Смоленске учительница заставляла ребенка есть котлету
11:17
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
10:58
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами
10:52
Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании
10:41
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний
10:32
Под Москвой на железнодорожных путях погиб мужчина
10:17
Известная певица показала пятую точку
10:13
Это подстава: лжец Порошенко вляпался в грязный скандал
10:10
Под Читой загорелся полигон
10:01
Какой подвох ждет молдавских избирателей
09:57
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор
09:55
Умер знаменитый обладатель "Грэмми"
09:39
Призрак Аршавина терроризирует россиян
09:32
В Шереметьево самолет столкнулся с трапом
09:28
"Теперь уже можно сказать": Асмус показала себя с Янковским
08:53
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Ургант разбился в ДТП
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез
Политика

Лукашенко бежит на поклон к Путину после гнусной выходки

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече. Президент Белоруссии в последнее время летает в Москву как на работу, а по возвращении в Минск делает провокационные заявления.
прочитано 862 раза

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии общались по телефону и во время беседы договорились провести встречу в ближайшее время. На ней будут в который раз обсуждаться договоренности, которые были достигнуты политиками на переговорах в Кремле в декабре 2018 года.

ПО ТЕМЕ

Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России

Будет очень плохо: Лукашенко сделал заявление о Майдане в Белоруссии

Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Перед Новым годом Александр Лукашенко зачастил в Москву для того, чтобы решить проблемы с высокими, как ему кажется, ценами на российские энергоносители. Батька требует у Кремля равных условий с российскими потребителями нефти и хочет получить компенсацию от потерь белорусской экономики.

В один из предновогодних визитов Лукашенко привез в подарок Путину несколько мешков картошки и сало. Президенты общались несколько часов за закрытыми дверями, после чего белорусский лидер заявил о решении всех проблем и сказал, что строительство Союзного государства практически завершено.

Но в начале января Александр Лукашенко внезапно выступил с громким заявлением: мол, если Москва и Минск не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то Россия потеряет Белоруссию как своего единственного защитника на западном направлении.

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву пришлось напомнить главе Белоруссии о поддержке со стороны России и призвать Александра Лукашенко ценить оказываемую стране помощь. Глава кабмина отметил, что Россия не требует срочного возврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску, и даже готова предоставить братской стране отсрочку.

Автор: Александр Комаров31 января 2019, 13:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Лукашенко и Депардье отдыхали в поле

567

комментарии

Политика

Путин пошутил над министром (видео)
Трампу врезали за новую подставу для Путина
Сделано заявление о необходимости войны с Украиной
Трамп готовит жестокое убийство

Шоу-бизнес

Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери

Проишествия

Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста

Теледива подобострастно смотрела на Федора Смолова
Спорт

Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Фигуристка проводит отпуск в гипсе
Шоу-бизнес

"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова

Как умирал кумир
Шоу-бизнес

"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе

Актриса дала откровенное интервью

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

Спорт

Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож
Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко

Регионы

Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru