Захарова врезала вставшему на колени перед Россией Порошенко
Дипломат напомнила, что у лидера Незалежной уже был шанс, которым он не воспользовался. "У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Представитель внешнеполитического ведомства назвала характерным стилем поведения Петра Порошенко давать пустые обещания, не выполнив предыдущие.
Ранее президент Украины, пять лет подряд воюющий со страной-агрессором, внезапно заговорил о мире с Россией. Выступая на представительном форуме, где он заявил о своем выдвижении на второй срок, Порошенко сказал, что Украине нужен мир с Россией.
"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда России", – сказал президент.
31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал большинство из них. Согласно опросам общественного мнения, действующий президент Петр Порошенко занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому.
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