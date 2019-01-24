Пиджак в труселях: Порошенко шокировал публику внешним видом
Неловкая ситуация произошла во время встречи Петра Порошенко со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном во время недавнего визита президента в эту страну. Пиджак украинского лидера смялся и зацепился за ширинку. В таком виде его и застали фотографы. Непонятно только, зачем это неудачное фото разместили на сайте президента, недоумевают пользователи соцсетей.
Кадр вызвал бурную реакцию в Facebook. Там напомнили, что президент нередко появляется на публике в странном и неопрятном виде, и сделали вывод, что подобный образ – часть его имиджа.
"Петя как всегда – то носки рваные, то пиджак мятый, то ширинка не застегнута как надо", – написал Юрий Барышников.
Кто-то предположил, что своим внешним видом Петр Порошенко старается показать, что он простой украинский парень. "Ближе к народу!" – отметила Людмила Черняк, а Della Ross написал: "Четкий и резкий пацан".
Петр Порошенко часто выходит в народ в мятых костюмах, это уже стало традицией. Внешний вид президента не раз становился предметом критики экспертов по этикету, которые советовали его супруге Марине тщательнее следить за внешним видом благоверного.
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