Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко

Александр Невзоров признался в своих чувствах, которые он испытывает к президенту Украины. Журналист сказал, что восхищается заслугами главы государства в деле получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Невзорова давно не приглашают на российские центральные телеканалы из-за его скандальных высказываний. Свою аудиторию ведущий популярной когда-то программы "600 секунд" нашел на YouTube, где в режиме реального времени периодически общается с интернет-пользователями.

Разговор во время последнего выхода Невзорова в эфир крутился вокруг получения томоса украинской церковью. "Украина в этом вопросе получила абсолютную независимость, и это огромная заслуга Петра Порошенко", – сказал Невзоров, похвалив президента-богохульника.

Одновременно с этим, Невзоров не задумываясь, произнес нацистское приветствие. "Вот пишут мне: "Слава Украине!" "Героям слава!", пожалуйста. Вне сомнений, что у меня нет совершенно никаких проблем с этим ответом", – отчеканил журналист.





Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой автокефальной церкви Епифаний Думенко, которым вручили документ. После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что на нем расписались не все, кому это следовало сделать по церковным правилам. Бумагу повезли обратно в Турцию.

Во время церемонии вручения томоса жена Порошенко, которую президент взял с собой в Стамбул, неожиданно возбудилась. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступать соски.

В интернете также обсуждают поступок Порошенко, несвойственный истинно православному человеку. 25 декабря 2018 года он поздравил украинских католиков (их в стране не более 5%) с Рождеством и призвал на войну с Россией божественные силы.

"Хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха. Мы рады, потому что рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", – сказал президент Украины.