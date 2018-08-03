Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару

США даже не думают искать какое-либо оправдание введению новых санкций в отношении России. Они не считают это нужным, пояснил Владимир Соловьев. Закон об антироссийских ограничительных мерах, который намерен принять конгресс, это серьезно, убежден телеведущий.

"А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкции будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению", – написал Соловьев в Twitter.

Америка собирается задушить Россию экономически. И сейчас надо думать не о том, чем ответить Вашингтону, а о том, как в новых условиях развивать экономику, считает журналист.

Телеведущий прокомментировал новость из Вашингтона: сенаторы внесли в конгресс США законопроект об ужесточении ограничительных мер против России. Один из авторов, республиканец Линдси Грэм, назвал новые санкции "сокрушительными".

А вот это уже совсем серьёзно. Понятно, что санкции будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению.Не считают нужным.Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том как мы собираемся в новых условиях развивать экономику. https://t.co/Tdo1x9i3Yf