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Политика

Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
России надо думать о том, как развивать экономику в сложившихся условиях. Новые санкции США – это очень серьезно, уверен Владимир Соловьев.
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США даже не думают искать какое-либо оправдание введению новых санкций в отношении России. Они не считают это нужным, пояснил Владимир Соловьев. Закон об антироссийских ограничительных мерах, который намерен принять конгресс, это серьезно, убежден телеведущий.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкции будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению", – написал Соловьев в Twitter.

Америка собирается задушить Россию экономически. И сейчас надо думать не о том, чем ответить Вашингтону, а о том, как в новых условиях развивать экономику, считает журналист.

Телеведущий прокомментировал новость из Вашингтона: сенаторы внесли в конгресс США законопроект об ужесточении ограничительных мер против России. Один из авторов, республиканец Линдси Грэм, назвал новые санкции "сокрушительными".

Содержание документа пока не разглашается. Однако известно, что в планах Вашингтона – ввести ограничения в отношении еще нескольких российских политиков и бизнесменов. Санкции коснутся также операций с государственным долгом России и импорта российского урана.

Ранее американские политики признали, что уже введенные санкции не оказали желаемого действия на Россию. А известный политолог Дэвид Кортрайт предупредил сенаторов, что и новый пакет – даже при условии крайнего ужесточения ограничений – не даст результата.

Автор: Андрей Евлампиев3 августа 2018, 12:14

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