Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что некоторые из рекламных объявлений Порошенко заканчиваются фразой "Ставь лайк". К примеру, он призывает "лайкнуть" тех интернет-пользователей, кто хочет поддержать украинскую армию ("тиснуть ворога лайком"), кто считает Крым частью Незалежной или ненавидит коррупцию.
Столь нелепая пиар-кампания вызвала смешанные чувства у юзеров Facebook. Одни отнеслись к подобным рекламным объявлениям с юмором, другие высказались о них в довольно резком тоне. "Вернем Донбасс лайком!" – шутят одни. Некоторые предложили снизить лайками тарифы на коммунальные услуги.
Третьи пожалели, что на подобные посты нельзя отреагировать "фейспалмом" (от английского face и palm – лицо и ладонь. - Прим.Ред.). "Так в Facebook скоро организуют избирательный округ для голосования на выборах президента", – пошутил еще один пользователь.
Стоит отметить, что Петр Порошенко является героем многих шуток и интернет-мемов. В прошлом месяце пользователи Сети неожиданно обнаружили, что одна из поисковых систем предлагает ознакомиться с биографией украинского лидера, если ввести запрос "поросенок".
Среди популярных вариантов также предлагался художественный фильм "Бейб: Поросенок в городе" и мультфильм "Приключения поросенка Фунтика". Некоторые интернет-пользователи отметили, что ссылка на биографию главы Незалежной стояла у них первой в результатах поиска по словосочетанию "поросенок Петр".
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