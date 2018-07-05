Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании

Президент Украины Петр Порошенко – человек увлекающийся. То без конца повторяет одни и те же слова о пресловутой "российской агрессии", то надоедает Западу, выпрашивая очередную финансовую помощь для полуживой экономики Незалежной. Но, как оказалось, у главы украинского государства еще одна мания: он навязчиво требует от пользователей соцсетей ставить лайки под его записями.



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