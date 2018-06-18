Пустое место: грозящий России Порошенко сел в лужу
"Северный поток – 2", заявил украинский лидер, является "абсолютно политическим проектом", который направлен против Киева. "Его реализация заберет из украинского бюджета около трех миллиардов долларов", – приводит слова лидера Незалежной телеканал "360".
По словам Порошенко, Украина ведет переговоры с Германией относительно судьбы газопровода. В частности, Берлину предложено создать некий международный консорциум, в задачу которого войдет управление газотранспортной системой Незалежной. Условие одно – заморозка реализации "Северного потока – 2".
Традиционно резко против газопровода выступают Соединенные Штаты. Позиция Киева по газопроводу находит поддержку как у Вашингтона, так и у его европейских сателлитов – Польши и стран Прибалтики. Несмотря на то, что проект уже получил все необходимые согласования в Германии и других странах, по территории которых он пройдет, Порошенко выразил надежду, что его реализацию удастся предотвратить.
По мнению главы Института национальной энергетики Сергея Правосудова, никаких шансов, чтобы заморозить строительство второго "потока", у Киева нет. Заявления Порошенко эксперт назвал "дурацкими". Он подчеркнул, что после запуска газопровода украинский бюджет не досчитается миллиардов долларов, которые в Киеве терять очень не хотят. "Поэтому сейчас и делаются все эти "пугающие" жесты", – пояснил аналитик.
Правосудов отметил, что выпады против "Северного потока – 2" в Европе всерьез уже не воспринимают. Фактически это подтверждает тезис многих экспертов, которые ранее отмечали, что Порошенко растерял свое и без того небольшое влияние в ЕС и стал для лидеров государств Старого Света пустым местом.
Напомним, в начале этого года строительство "Северного потока – 2" началось на территории Германии, в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания. С постройкой новой ветки украинская газотранспортная система, по которой голубое топливо прокачивалось в Европу, станет никому не нужна.
Из-за этого бюджет Незалежной может потерять около 10% поступлений. Кроме того, Киев больше не сможет использовать газовый фактор для шантажа России, а значит, утратит остатки влияния в Европе.
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