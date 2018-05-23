Порошенко оставил Украину без денег глупым выходом из СНГ

Указ Петра Порошенко о выходе Незалежной из отдельных соглашений в рамках СНГ опубликован на сайте украинского президента. Эксперты считают, что Киев оставит в действии договоры, которые ему выгодны, но даже в таком случае потеряет десятки миллиардов долларов.

Содружество Независимых Государств будет и впредь приглашать Украину на свои мероприятия – никаких документов о выходе из объединения Киев в исполком СНГ не посылал. Хотя, подписав 19 мая "судьбоносный" документ, Петр Порошенко отозвал из уставных органов украинских представителей, заявив, что им "нечего там делать", так как Украина движется в Европу.

Содружество Независимых Государств было создано в декабре 1991 года – соглашение подписали главы России, Белоруссии и Украины. В него позднее вошли другие республики бывшего СССР, кроме Прибалтики. Незалежная не подписала устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была, напоминает телеканал "360".

Европу обеспокоили действия Украины. Выход из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями, пишет польская газета Rzeczpospolita. Издание подчеркивает: Киев не ратифицировал устав СНГ, однако подписал тысячи документов в рамках содружества. Это соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.

"Если бы Украина расторгла эти договоры, более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", – цитирует издание профессора Андрея Суздальцева.

Кроме того, в прошлом году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил 16 миллиардов долларов, и большая часть этой суммы приходится на Россию. Так что, по мнению экспертов, договор о свободной торговле для Киева очень важен. Его расторжение грозит Украине многомиллиардными потерями, пишет "Газета.ru" со ссылкой на украинских экономистов.