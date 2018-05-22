"Маразм крепчает": Киеву отвесили пендель за атаку на Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который призвал уничтожить открытый на прошлой неделе Крымский мост. По словам руководителя республики, не стоит обращать внимания на подобные выпады.

"Не читайте того, что там происходит, – будете спокойно жить", – посоветовал политик. Он отметил, что мосту ничто не угрожает, российские граждане могут быть спокойны.

По словам Аксенова, все, на что способны в Киеве – мелкие гадости. "Маразм крепчает", – посетовал глава Крыма. Его слова приводит RT.

Он заявил, что давать оценку подобным заявлениям и угрозам должны в лечебных учреждениях, где лечат различные психические заболевания. "Я не знаю, что они там себе думают", – приводит слова крымского чиновника агентство РИА Новости.

Напомним, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал к уничтожению Крымского моста. Парламентарий признался, что очень хочет взорвать мост лично – но, к его сожалению, он не министр обороны Украины.

До этого с "гениальными" идеями о бомбардировке путепровода выступило влиятельное американское издание The Washington Examiner. Журналист газеты Том Роган заявил, что Украина должна нанести удар по определенной точке моста, что позволит заблокировать движение транспорта. Безумство, казалось бы, вполне респектабельного издания поприветствовали на Украине. Как заявил Роган, он получил поддержку Киева.

Нанесение удара обсуждали в Незалежной еще до открытия моста. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что путепровод уязвим для авиации, ракет морского и наземного базирования. Мост, заявил военный, будет обеспечивать российскую группировку в Крыму, способствовать экономическому росту полуострова.





Долгожданное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. 19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Старт пассажирскому движению был дан на следующий день.