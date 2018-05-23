Благодарный Богу Киев присвоил Крымский мост
Несуразные заявления политиков из Незалежной насчет Крымского моста не прекращаются. В эфире телеканала "112 Украина" Нестор Шуфрич объявил полуостров Крым и транспортный переход через Керченский пролив собственностью Украины.
По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные на крымской территории, "находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым – исключительно украинский". "Если Крым наш, то и Керченский мост тоже", – добавил политик.
Шуфрич поблагодарил Бога за строительство путепровода. "Слава Богу, что он есть", – отметил чиновник.
Депутат выразил уверенность в том, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в акватории Азовского моря. "Корабли, что проходили Керченский пролив последние 50 лет, спокойно минуют мост", – заметил Шуфрич.
Ранее украинский депутат Игорь Мосийчук призвал уничтожить переправу через Керченский пролив, назвав мост "вражеской инфраструктурой". В России его идею сочли призывом к теракту.
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