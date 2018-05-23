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Общество

Благодарный Богу Киев присвоил Крымский мост

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и полуостров. Кроме того, парламентарий положительно оценил факт его строительства.
прочитано 3961 раз

Несуразные заявления политиков из Незалежной насчет Крымского моста не прекращаются. В эфире телеканала "112 Украина" Нестор Шуфрич объявил полуостров Крым и транспортный переход через Керченский пролив собственностью Украины. 

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По его словам, все инфраструктурные объекты, когда-либо построенные на крымской территории, "находятся в распоряжении Киева, поскольку Крым – исключительно украинский". "Если Крым наш, то и Керченский мост тоже", – добавил политик.

Шуфрич поблагодарил Бога за строительство путепровода. "Слава Богу, что он есть", – отметил чиновник.

Депутат выразил уверенность в том, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в акватории Азовского моря. "Корабли, что проходили Керченский пролив последние 50 лет, спокойно минуют мост", – заметил Шуфрич.

Ранее украинский депутат Игорь Мосийчук призвал уничтожить переправу через Керченский пролив, назвав мост "вражеской инфраструктурой". В России его идею сочли призывом к теракту.

Автор: Михаил Вштанов23 мая 2018, 08:27

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