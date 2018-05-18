Чего ждать от Мутко в новой должности

В России появилось новое и помолодевшее правительство. Президент утвердил состав кабинета министров во главе с прежним премьером Дмитрием Медведевым. Самым неожиданным назначением в политических кругах называют новую должность Виталия Мутко: он занял пост вице-премьера по вопросам строительства и развития регионов.

ПОСТРОИЛ ФУТБОЛИСТОВ

В прошлом правительстве Мутко курировал спорт, в новом кабинете этими вопросами займется Ольга Голодец, сохранившая пост вице-премьера. Но Виталий Леонтьевич, по всей видимости, не может расстаться с любимым делом и в день своего назначения решил навестить футболистов сборной России. Мутко приехал на тренировку в подмосковный Новогорск и дал задание подопечным Вячеслава Черчесова.

"Наша задача – вернуть доверие болельщиков. Я попросил игроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке к чемпионату", – заявил вице-премьер по строительству.

Еще одна новая сфера деятельности Мутко – развитие регионов. Она в какой-то степени перекликается со строительством и здесь довольно большой фронт работы: дороги, нехватка дошкольных учреждений, обманутые дольщики, медицинская помощь на селе и так далее.





ПОМОЛОДЕВШЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Стоит отметить, что новый состав правительства, утвержденный президентом Владимиром Путиным по предложению премьера Дмитрия Медведева, стал на один год моложе. Средний возраст членов нового кабмина на момент назначения составляет 51,25 года против 52,5 года в правительстве, которое завершило работу.

Самым молодым в обновленном правительстве, как и в прежнем составе кабмина остается министр экономического развития 35-летний Максим Орешкин. Старше всех в правительстве – глава МИД Сергей Лавров, которому в марте исполнилось 68 лет.

В новом составе кабмина – десять вице-премьеров вместо девяти, один из которых – Антон Силуанов – занимает пост министра финансов. Помимо него в правительство входит еще 21 министр.





КТО ЗА ЧТО ОТВЕТИТ

За социальный блок в новом правительстве будет отвечать Татьяна Голикова, за сельское хозяйство – Алексей Гордеев, за промышленность и энергетику – Дмитрий Козак, за оборонно-промышленный комплекс – Юрий Борисов, за строительство – Виталий Мутко, за цифровую экономику, транспорт и связь — Максим Акимов, за культуру и спорт – Ольга Голодец.

Юрий Трутнев остался вице-премьером – постпредом в Дальневосточном федеральном округе. Еще одним вице-премьером стал однокурсник Медведева и помощник президента Константин Чуйченко – он будет руководителем аппарата правительства.





Большинство министров сохранили посты, но среди них есть и девять новичков. У руля российской дипломатии остался Сергей Лавров, Сергей Шойгу продолжит руководить Министерством обороны, Минюст снова возглавит Александр Коновалов, Министерство культуры – Владимир Мединский.

МВД по-прежнему будет подчиняться Владимиру Колокольцеву, Минздрав – Веронике Скворцовой. Александр Новак остается министром энергетики, Максим Орешкин – главой Минэкономразвития. В Минпромторге кресло руководителя остается за Денисом Мантуровым, в Минтруде главой снова назначен Максим Топилин, а Минспорт возглавит Павел Колобков.





Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения, а Министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков. Он занимал должность руководителя Федерального агентства научных организаций. Старший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева – Дмитрий Патрушев – стал министром сельского хозяйства, Владимир Якушев – министром строительства и ЖКХ. Пост главы МЧС вместо Владимира Пучкова занял Евгений Зиничев, работавший на посту заместителя директора ФСБ.

Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов – Минвостокразвития, Сергей Чеботарев – Министерство по делам Северного Кавказа. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Константин Носков.





ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Политологи охарактеризовали назначения в новое правительство вполне предсказуемыми, кроме, пожалуй, зоны ответственности упомянутого Виталия Мутко. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал назначение генерала Зиничева главой МЧС достойным. Говоря об Ольге Васильевой (теперь ее должность – министр просвещения), эксперт отметил, что она прекрасно понимает, в каком кризисе находится наше образование, а это уже немало.

Данилин также отметил заслуги Дмитрия Патрушева, возглавившего Министерство сельского хозяйства. "В последние годы наши успехи на ниве сельского хозяйства во многом его заслуга. Так что тут не только династия, но и реальная работа", – сказал политолог, имея в виду работу Патрушева на посту председателя правления Россельхозбанка.





Данилин охарактеризовал нового министра строительства Владимира Якушева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина как успешных региональных управленцев. Первый руководил до своего назначения в правителство Тюменской областью, второй – Ямало-Ненецким автономным округом.

"Новый состав кабинета министров обозначил преемственность курса прежнего кабмина и, одновременно, выявил большое внимание верховной власти к новым компетенциям в лице свежих лиц в его составе", - отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.





Очевидно, новый состав правительства, особенно на уровне ведомств, заточен под выполнение майского указа Путина, продолжил политолог. "Старый же состав представлен министрами и главами ведомств и направлений, которые продемонстрировали нужный уровень компетенций прежде и были признаны эффективными каждый на своем посту", – указал Мухин.

По его мнению, влияние президента на новый состав кабмина будет объективно увеличиваться – главе государства необходим более плотный контроль над выполнением обязательной программы - задуманного технологического рывка. Мухин высказал уверенность в том, что сбалансированность нового правительства дает серьезные основания для оптимизма.