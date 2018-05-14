Рогозину нашли новую должность

Исполняющий обязанности зампреда российского правительства Дмитрий Рогозин, предположительно, покинет кабинет министров. Он будет возглавлять "Роскосмос", передает НСН со ссылкой на РБК.

Госкорпорацию в перспективе предполагается реформировать и объединить с концернами "Алмаз – Антей", "РТИ Системы" и "Тактическое ракетное вооружение", сообщает EG.ru. Официально решение по поводу назначения Рогозина озвучено не было.