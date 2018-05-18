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Политика

Путин одобрил новый состав правительства

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Свои посты сохранил ряд членов кабмина, в том числе исполняющие обязанности руководителей МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Продолжение: Оговорка Медведева рассмешила Путина
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Сообщается, что глава государства согласился со всеми кандидатурами, которые ему предложил премьер-министр. Ожидается, что указы о назначении президент подпишет уже сегодня.

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По словам Путина, это известные люди с хорошим опытом работы. Глава государства подчеркнул, что необходимо оперативно решить вопросы, связанные с представленным перечнем. Президент предложил подключить к ней и тех, кто покидает правительство.

Свои посты сохраняют исполняющие обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев, юстиции – Александр Коновалов, иностранных дел – Сергей Лавров, культуры – Владимир Мединский, промышленности и торговли – Денис Мантуров, здравоохранения – Вероника Скворцова, финансов – Антон Силуанов, экономического развития – Максим Орешкин, энергетики – Александр Новак, труда и соцзащиты – Максим Топилин, обороны – Сергей Шойгу, спорта – Павел Колобков.

Другие кандидатуры в новый кабмин:

министр просвещения Ольга Васильева;

министр науки и высшего образования Михаил Катюков;

министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов;

министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин;

министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев;

министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев;

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков;

министр по ГО и ЧС Евгений Зиничев;

министр транспорта Евгений Дитрих;

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину и кандидатуры по заместителям председателя правительства. Первым вице-премьером предложено назначить министра финансов Антона Силуанова, который теперь будет совмещать две должности. Кроме того, глава кабмина предложил переназначить Ольгу Голодец (по вопросам культуры и спорта), Виталия Мутко (по вопросам строительства), Дмитрия Козака (по вопросам промышленности и энергетики) и Юрия Трутнева (вопросы развития Дальнего Востока).

Также заместителями председателя правительства предложено сделать теперь уже бывшую главу Счетной палаты Татьяну Голикову, первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова, замминистра обороны Юрия Борисова, полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и помощника президента – начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.

Фото: wikipedia.org

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента Владимира Путина. В соответствии с законодательством, правительство после этого должно уйти в отставку.

Вскоре после окончания торжественной церемонии глава государства внес в Госдуму предложение о повторном назначении Дмитрия Медведева председателем кабинета министров. Законодатели инициативу поддержали. В тот же день премьер озвучивал кандидатов в новый кабмин из числа зампредов председателя правительства. 

Несколько дней назад стало известно, что свои посты сохранят два самых популярных министра – иностранных дел и обороны: Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.

15 мая Медведев представил Путину предложения по структуре правительства. Премьер-министр предложить передать торговые представительства от Минэкономразвития Министерству промышленности и торговли, включить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в структуру Министерства науки и высшего образования, а также преобразовать Министерство связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития. Председатель кабмина также заявил, что у него будет десять заместителей, включая одного вице-премьера - министра финансов.

Автор: Иван Поляков18 мая 2018, 14:09

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