Путин резко перетасовал команду Медведева

Состав и структура правительства претерпели серьезные изменения. У главы кабинета министров теперь будет десять заместителей, один из них в ранге первого вице-премьера, также исполняющего функции министра финансов.

После встречи с премьером Дмитрием Медведевым, президент подписал указ о новой структуре правительства. У главы кабмина будет 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер, он же – министр финансов, вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер – глава аппарата кабинета министров.

Также известно, что Рособрнадзор и Росмолодежь будут подчинены напрямую правительству, раньше эти структуры находились в ведении Министерства образования и науки. В свою очередь это ведомство займется научной, научно-технической и инновационной деятельностью, а также нанотехнологиями, сообщает ТАСС.

Фамилии кандидатов на должности в правительстве сегодня не назывались. Медведев представит поименный состав правительства в конце этой недели. Возможно, что в пятницу, 18 мая пройдет первая встреча Владимира Путина с новым правительством. Этого не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Напомним, что сразу после вступления в должность 7 мая президент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство в отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили это предложение, и президент подписал соответствующий указ.

В тот же день стало понятно, что состав нового кабинета министров изменится. Кресло вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство – полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Алексею Гордееву.

Самым неожиданным назначением в политических кругах называют возможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу.