Проворовавшегося Порошенко заткнули на Западе

Президент Украины Петр Порошенко погряз в коррупционных скандалах и потерял авторитет на Западе. По словам бывшего заместителя администрации главы Незалежной Андрея Сенченко, Порошенко в США и Европе буквально не дают раскрыть рта.



"Напомню, что наша страна, когда она отдала третий по мощности ядерный арсенал, она выполнила свои обязательства пред всем цивилизованным миром", – заявил чиновник в эфире телеканала "Киев". Теперь же, по его словам, украинская власть не пользуется доверием у собственного народа, и об этом хорошо знают на Западе.

Поэтому, заявил Сенченко, с украинскими политиками, прежде всего с президентом Петром Порошенко практически не общаются и постоянно затыкают. "Некому жестко, твердо отстаивать интересы нашей страны", - посетовал бывший заместитель администрации главы государства.

Напомним, президент Украины на днях вновь попал в нелепую ситуацию. Порошенко встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах в рамках нормандского формата. После мероприятия был запланирован пресс-подход.

Однако на нем появился только президент Украины. Лидеры Франции и Германии по каким-то причинам выходить вместе с ним не пожелали. Тем не менее, Порошенко с пафосным видом начал рассказывать об итогах состоявшихся переговоров.

Пока у нас мост и КАМАЗ, Порошенко лично пригласил женщину на гинекологический осмотр в селе Боденьки. Учитесь жить широко :) pic.twitter.com/fmh5sHU5XQ — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 мая 2018 г.

Эксперты между тем уверены: украинский лидер постепенно становится персоной нон-грата на международной арене. Европейские лидеры, боясь замарать свою репутацию, не хотят иметь с ним ничего общего.

Очевидно, что за последние годы постмайданная украинская власть потеряла львиную долю той западной поддержки, которой обладала после государственного переворота в феврале 2014 года. Будущее самого Порошенко на этом фоне становится все более туманным, уверены аналитики.

