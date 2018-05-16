Трамп накажет проворонившего Крымский мост Порошенко

Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростые времена. Открывшийся накануне Крымский мост стал самым крупным провалом лидера Незалежной за все время нахождения у власти. Такой просчет ему вряд ли простят его вашингтонские кураторы.

На следующий день после открытия путепровода в Киеве состоялось заседание Верховной рады. В повестке обсуждения украинского парламента темы моста не было. Тем не менее "неожиданно" Порошенко припомнили громкие коррупционные скандалы, офшоры, а также закупки для нужд армии некачественной военной техники у принадлежащих президенту заводов. В общем, все то, за что он может поплатиться креслом главы государства.

"Парламент обязан инициировать процедуру подачи письменного инициирования об отстранении президента Украины Порошенко Петра Алексеевича с поста в порядке импичмента", – заявил депутат Верховной рады Юрий Деревянко. По его словам, инициативу поддержали уже 37 депутатов.

В чем смысл подобного "наезда"? Ни для кого не секрет, что политическими процессами в современной Незалежной руководят вовсе не из Киева, а из Вашингтона. Соединенные Штаты после государственного переворота в феврале 2014 года сосредоточили в своих руках все нити управления государством.

Под плотным контролем находятся и украинские политики, вплоть до президента страны и его окружения. На всех у "вашингтонского обкома" припрятаны увесистые папки с убойным компроматом, который будет пущен в ход в случае неповиновения или в качестве наказания для провинившихся.

Сегодняшний выпад в сторону Порошенко в Верховной раде можно назвать черной меткой украинскому лидеру. Президент Украины фактически проморгал Крымский мост. Всевозможные истерики Киева, его стремление затормозить реализацию проекта окончились провалом. И расплачиваться за эту неудачу лидеру Незалежной предстоит по-крупному. Демарш в парламенте с требованием импичмента, очевидно, является лишь первой ласточкой.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/5X8DiPXFVL — Актуальная Политика (@Current_policy) 15 мая 2018 г.

Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось во вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президент России Владимир Путин. Глава государства также пообщался со строителями и всеми, кто участвовал в реализации проекта.

Пассажирское движение по мосту было запущено 16 мая. Только за час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоих направлениях. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляет около 19 километров.

Открытие путепровода вызвало настоящую истерику на Украине. Первыми заголосили украинские СМИ. Так, ТСН выпустил материал с желчным заголовком "Путин открыл движение по мосту к аннексированному Крыму". В статье – полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева, включая "россиян-оккупантов".

Не отставали и комментаторы. "Крым большинству жителей России и на фиг не нужен. Что с мостом, что без", – писали они.



