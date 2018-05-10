Денег пока нет: Медведев пообещал выполнить майский указ Путина
"Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом, и конечно, Министерство финансов будет, как и раньше, внимательно следить за эффективностью расходов", – сказал глава правительства.
По его словам, для выполнения указа необходимо внести коррективы в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки. "Часть проектов подлежит переформатированию, или в них иначе должны быть распределены приоритеты, распределены акценты", – уточнил Медведев.
Он отметил сложность поставленных президентом задач и похвалил правительство за то, что России удалось с минимальными потерями пройти сложнейший период, сообщает ТАСС.
"Но сейчас задачи сложнее, экономика, в соответствии с указом, должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, причем, вопреки всем сдерживающим факторам", – заявил премьер.
#Медведев: Выполнение "майского указа" потребует продуманных решений https://t.co/UgYYEsjBV8 pic.twitter.com/sfWFJiNlPf— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 10 мая 2018 г.
Медведев заверил, что новое правительство будет работать в открытом режиме в тесном контакте с Госдумой, Советом федерации, администрацией президента и всеми, кто принимает участие в законотворческом процессе.
Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. Для реализации документа потребуется изыскать восемь триллионов рублей.
Напомним, что Дмитрий Медведев по-прежнему остается во главе правительства. К середине следующей недели под его руководством должен быть сформирован новый кабинет министров.
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