Трамп публично унизил неряшливого Макрона

Дональд Трамп устроил горячий прием Эммануэлю Макрону и его супруге. Церемония приветствия французской президентской четы проходила на лужайке у Белого дома. Американский лидер за это время несколько раз нашел повод обнять и поцеловать своего коллегу из Парижа.

Как только гости вышли из лимузина, Трамп и его супруга обменялись с Макроном и его первой леди рукопожатиями и парой поцелуев. Как сообщается, дипломатический этикет во Франции и странах Средиземноморья допускает поцелуи в щеку даже между двумя мужчинами. Однако считается, что это должно быть легкое касание – в то время как Трамп, скорее, напоминал известного своей страстью к лобзанию политиков Леонида Брежнева, отмечают наблюдатели.

Время для следующей серии поцелуев наступило после того, как лидеры двух стран обменялись приветственными речами. Трамп и Макрон снова обнялись и пожали друг другу руки. Затем президент США переключился на дам, чмокнув Брижит Макрон, а затем и Меланью Трамп. Однако первую леди США от посягательств спасла широкополая шляпа. По окончании церемонии Трамп снова два раза поцеловал Макрона в обе щеки.

President Trump and first lady Melania Trump welcome French President Macron to the White House ahead of tonight's state dinner pic.twitter.com/DFLNpr5JFL