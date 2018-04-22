Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал откровенное интервью. Политик рассказал, каким он видит российского лидера Владимира Путина.

Макрон буквально засыпал президента России комплиментами. Французский политик фактически за несколько секунд перешел от враждебной риторики к угодливому восхищению и обратно.

"Я думаю, что он очень сильный человек, он действительно сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Россияне гордятся его политикой", – извивается ужом Макрон. При этом он призвал не проявляться наивность в отношениях с Москвой, передает Fox News.

Не исключено, что хитрый французский лидер делал эти высказывания с определенным расчетом. Всем известно, что скоро Макрон прилетит в Россию с официальным визитом. Вероятно, таким высказываниями он хочет загладить свою вину за бомбардировку Сирии и пытается наладить отношения с Путиным.

Напомним, что Франция координировал удары западных стран по Сирии. Коалиция выпустила по Дамаску и нескольким ключевым объектам порядка 100 ракет, большая часть из них была сбита.

Позже Макрон подтвердил, что все еще планирует приехать в Россию с официальным визитом. Как писали Dni.Ru, политик уверен в необходимости продолжать диалог с Москвой.