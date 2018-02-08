Собчак в США сделала неожиданное заявление

Ксения Собчак раскритиковала Запад за нападки на Россию. Удивительно не только то, что светская львица сделала такое заявление, но и место, где это произошло. Кандидат в президенты России сейчас находится в Вашингтоне.

Приехавшая в логово империалистов и авторов самых жестких за всю историю санкций против нашей страны Собчак почему-то начала критиковать Европу и США за антироссийскую политику. "Тактика по изолированию Москвы губительна для Запада, антироссийские перекосы в американских СМИ ухудшают ситуацию", – заявила экс-ведущая "Дома-2".

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" нашла сильные перекосы и в американских новостях. "Россия опять стала врагом номер один. Потеснив в этой роли даже Китай. И бесконечные разговоры о том, как Россия вмешивалась в выборы, это, конечно, сейчас главный скандал в Америке и это ухудшает ситуацию", – заявила Собчак.

Удивительно слышать такие заявления из уст светской львицы, которая на родине говорила если не прямо противоположное, то уж точно не ругала Запад за антироссийские санкции. Стоит напомнить, что Собчак лила воду на мельницу противников России, заявляя, что Крым принадлежит Украине.

Теперь Ксения Анатольевна говорит о России так: "У американцев выстраивается негативный образ такой далекой заснеженной страны, где живут варвары, от которых можно ожидать всего, чего угодно. Я против этого, это совершенно неконструктивно. Ни к чему хорошему это наши страны не приведет".

Так называемый кремлевский доклад Собчак назвала негативным фактором для российско-американских отношений. По ее мнению, попадание в него некоторых российских бизнесменов вызывает недоумение, пишет РИА Новости.

"При чем здесь просто богатые люди в России? При чем здесь Михаил Фридман, Аркадий Волож, Юрий Мильнер? При чем здесь Юрий Шефлер, который вообще не может въехать в Россию?" – недоумевает Собчак.

По ее мнению, Вашингтон создает ситуацию, при которой Россия будет озлобляться. "Страна будет, наоборот, чувствовать желание отомстить, противостоять такой агрессии. Ни к чему хорошему, как мы помним из исторического опыта, это не приводит", – подчеркнула Собчак.

Напомним, журналистка и телеведущая объявила о намерении баллотироваться на выборах главы государства в конце октября 2017 года. С тех пор она отметилась скандальными заявлениями, которые вызвали резко негативную реакцию у подавляющей части общества. После громкого высказывания об "украинском Крыме" она сказала, что Россия сама виновата в объявленных ей санкциях.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. В избирательном бюллетене будут восемь фамилий. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза". Ксения Собчак выдвинута "Гражданской инициативой", а Максим Сурайкин – "Коммунистами России".