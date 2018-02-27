Соловьев приструнил украинского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев поставил на место украинского политолога. Вадиму Карасеву пришлось объяснить, почему Россия выбрала путь сверхдержавы и отказалась от навязываемого Западом превращения в Лихтенштейн.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсуждалось становление России как сверхдержавы. Главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский заявил, что в Германии еще 15 лет назад признали: Россия была, есть и остается сверхдержавой.

"Германия страдает от несамостоятельности и зависимости от заокеанского старшего брата. А если Россия позиционирует себя как сверхдержава, у немцев появляется возможность лавировать, сохраняя свои национальные интересы", – объяснил Сосновский.

Украинский политолог Вадим Карасев вступил в полемику и язвительно предложил немцу выбрать между сверхдержавой и хорошей медициной. Сосновский ответил, что выбирает сверхдержаву с хорошей медициной, но Карасев потребовал сделать выбор из двух вариантов, намекая на якобы существующие трудности в российской медицине. В диалог экспертов на правах ведущего вмешался Владимир Соловьев.

"Я вам помогу с ответом. В начале 90-х годов нам как раз предлагали де-факто: откажитесь от суверенитета, и вы станете обычной, скромной западной страной. Тогда среди младодемократов была такая идея, что Россия будет жить как Лихтенштейн. Некоторые предлагали России отказаться от ядерного оружия. И что получилось? Нам говорили, что у России нет особого пути, национального самосознания, национальных интересов. И выяснилось, что у нас была разрушенная медицина, уничтоженная экономика, страшный русский крест, когда смертность нарастала. Но что-то нам никто не сказал: вы отказались от суверенитета – вот вам хорошая медицина. Не сработало", – заявил Соловьев. Карасеву нечего было возразить.

Надо отметить, что споры на политических ток-шоу не всегда заканчиваются мирно. На прошлой неделе в студии программы "Место встречи" на НТВ вспыхнула драка. Потасовка началась после того, как ведущий ударил украинского специалиста Дмитрия Суворова.

Андрей Норкин долго терпел, пока эксперт из Незалежной поливал грязью визави – немецкого политика Андреаса Маурера, недавно посетившего Донбасс. Тот приводил факты убийства на юго-востоке Украины мирных жителей, в частности детей.

Суворов с пеной у рта призывал предъявить доказательства, хотя соответствующие фотографии в это время демонстрировались на большом экране в студии. В итоге Норкин не выдержал и, подойдя к эксперту, ударил его. В студии началась потасовка. Режиссер трансляции решил не показывать ее крупным планом и через несколько секунд запустил рекламу.