Порошенко попросил прощения у Путина

Недавний инцидент в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России, ухудшил и без того непростые отношения Москвы и Киева. Президент Незалежной Петр Порошенко дважды пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, однако идти на контакт с провокатором в Кремле не пожелали. Впрочем, у некоторых пользователей Сети своя, альтернативная трактовка происходящего.



Попытки Порошенко связаться по телефону с Путиным подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Несмотря на заявления Кремля, пользователи Сети, как это часто бывает, озвучивают собственное видение происходящего.

Так, пользователь Twitter Константин Симонов утверждает, что украинский лидер не только смог дозвониться до главы российского государства, но и попросить у него прощения.

"Порошенко с момента инцидента в Керченском проливе дважды не мог дозвониться до Путина. Впрочем, поговаривают, что разговор двух лидеров все-таки состоялся и Петр Алексеевич попросил прощения у Владимира Владимировича за свое скотское поведение", – написал комментатор.

Однако Симонов тут же добавил, что его предположение основано лишь на слухах. Об источнике подобных разговоров пользователь предпочел не распространяться.

Порошенко с момента инцидента в Керченском проливе дважды не мог дозвониться до Путина. Впрочем, поговаривают, что разговор двух лидеров все-таки состоялся и Петр Алексеевич попросил прощения у Владимира Владимировича за свое скотское поведение. Но это всего лишь слухи :) — Константин Симонов (@ich_Mitra) 4 декабря 2018 г.

Отношения России и Украины в очередной раз обострились 25 ноября, когда три корабля военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России. Суда не реагировали на предупреждения пограничников и позже были задержаны вблизи Керченского пролива. В Киеве обвинили Москву в агрессии и призвали Запад к новым санкциям против России. По инициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение.

Украинский лидер безуспешно пытался связаться с президентом России сразу после инцидента. В Кремле рвение Порошенко не поддержали.

А через несколько дней Владимир Путин дал жесткую оценку действиям Киева. На форуме "Россия, вперед!" президент назвал инцидент 25 ноября провокацией, за которой стоит лично Порошенко. "Киеву все сходит с рук", – с сожалением отметил глава государства.