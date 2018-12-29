Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума

Президент России и канцлер Германии поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Лидеры России и Германии обсудили ситуацию в Сирии, планы США по выводу войск из этой страны. Говорили президент с канцлером и о последствиях инцидента в Керченском проливе.

По данным пресс-службы Кремля, международная обстановка, в частности положение на Украине, была в центре внимания лидеров России и Германии. Они договорились продолжить обсуждение этих проблем.

Разговор состоялся буквально через день после того, как Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступили с жестким заявлением в адрес Москвы. Они потребовали, чтобы Россия освободила задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

По мнению президента Франции и канцлера Германии, арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", – говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона.

25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.



Как подчеркнули в Москве, Россия действовала строго в рамках международного права и своего законодательства. Арестованные украинские моряки обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составе вооруженной группы.

Что касается заявления Меркель и Макрона, то российская сторона советует им заняться проблемами "в своем доме". В частности, как считают российские парламентарии, Меркель стоило бы решить проблему мигрантов, которые безнаказанно насилуют немецких женщин.