"Это пиар": Москва высмеяла нелепые потуги Порошенко
Эксперт заявил, что подобным образом украинский лидер хочет продлить в стране военное положение. Однако он считает бессмысленными намерения Порошенко.
"Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет", – цитирует Шерина РИА Новости. "То, что он заявляет, напоминает компьютерную игру человека, который не служил в армии. Перебрасывать десант к Азовскому морю нет никакого смысла, потому что туда никто не собирается нападать", – разнес депутат нелепые потуги президента Украины напугать Россию.
Ранее Петр Порошенко сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного и Азовского морей. В частности, речь идет о подразделениях 95-й бригады. По словам украинского лидера, за последнее время страна резко укрепила боевую готовность своей армии.
Как писали "Дни.ру", 25 ноября Незалежная совершила дерзкую провокацию в отношении России. Три корабля ВМС вошли в территориальные воды нашей страны и совершали опасные маневры. На требования российских пограничников экипажи судов не отреагировали. Моряки арестованы, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России.
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