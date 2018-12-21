"Это пиар": Москва высмеяла нелепые потуги Порошенко

В России отреагировали на громкое заявление президента Украины о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей. По мнению замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, это всего лишь повод для пиара Петра Порошенко.

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