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Политика

Почему России наплевать на Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Москва посылает предельно прозрачные сигналы Киеву о том, что нынешнее руководство Украины ее больше не интересует. Оно пропитано нацизмом и нам с ним не пути.
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Министр иностранных Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на вопрос – кто такой Петр Порошенко. Действующий президент Украины и его команда продвигают в жизнь нацистские идеи и воюют с собственным народом. Поэтому России с такой властью не по пути, Москва будет ждать смены правящей верхушки в Киеве.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам Лаврова, нам важно сохранить отношения с соседней страной, а не с ее руководителями. Воевать с Украиной никто не собирается, успокоил министр и отметил, что сейчас с украинским режимом воюют русскоязычные жители Донбасса.

"Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", – сказал Лавров в эфире радио "Комсомольская правда".

Министру пришлось ответить и на острый вопрос о возможном признании самопровозглашенных республик на юго-востоке. Лавров сказал, что если Москва пойдет на такой шаг, то потеряет отношения с остальной Украиной, которая останется в руках нацистов.

Фото: www.globallookpress.com

По сути, точку в спорах об отношениях Москвы и нынешней киевской власти поставил еще несколько дней назад президент России. Он дал исчерпывающий ответ на вопрос – почему он не хочет общаться с Петром Порошенко. Владимир Путин поставил крест на лидере Незалежной и заявил, что не намерен поднимать ему рейтинг перед президентскими выборами.

Напомним, что после утроенной Украиной провокации в Керченском проливе, президент Незалежной несколько раз пытался связаться с Путиным по телефону. Он даже позвонил Ангеле Меркель и потребовал, чтобы канцлер Германии повлияла на российского президента и заставила его поговорить с Порошенко.

Но номер не прошел, а позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намекнул журналистам, что его шеф не намерен разговаривать с Петром Порошенко. В Кремле исключили какие-либо контакты двух президентов в ближайшее время. Когда на высоком уровне делаются подобные заявления, это означает только одно – президент Украины превратился в нерукопожатную персону. 

Через несколько дней, на инвестиционном форуме "Россия, вперед!" Владимир Путин дал оценку событиям в Черном море, назвав их провокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит лично Петр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции. Из уст главы России даже прозвучало жесткое заявление – Путин сравнил Порошенко с людоедом.

А за месяц до этого, на заседании Валдайского клуба глава государства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украины договориться не получится. Тогда еще Путин не был столь категоричен и не отказывался от контактов с Порошенко, но, в то же время предположил, что новое руководство Украины будет посговорчивее.

Судя по всему, ждать осталось недолго. В конце марта 2019 года на Украине должны пройти президентские выборы. Если Порошенко не устроит еще одну провокацию, благодаря которой он сможет перенести или отменить голосование, то весной Украина получит нового главу государства.

Фото: www.globallookpress.com

Очевидно, что это будет не Порошенко: сейчас его рейтинги колеблются вокруг статистической погрешности, да и он сам пока не заявлял о том, что пойдет на выборы. Правда, возможные кандидаты на высший пост в стране тоже вряд ли сильно порадуют Кремль: лидерами предвыборной гонки на Украине стали глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Автор: Александр Комаров17 декабря 2018, 21:38
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