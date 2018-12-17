Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина

Над украинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансы победить на выборах главы государства у него практически нулевые. Предвидя бесславный финал своего президентства, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.



По мнению беглого украинского олигарха Александра Онищенко, Петр Порошенко готовится к отъезду в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова в качестве убежища неслучаен, отметил бизнесмен.

В поселке Сан-Педро на юге королевства у главы украинского государства, как и у многих его друзей, имеется жилье. Речь идет о вилле площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, на территории которой есть несколько бассейнов.

"Оценивается она в пять-семь миллионов долларов", – заявил Онищенко в интервью для программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. По словам беглого олигарха, недвижимость оформлена через офшорную компанию на Гибралтаре.

Онищенко заверил, что Порошенко вложил средства в произведения искусства и другие ценности. "Покупал картины на аукционе Sotheby's. Например, одну купил за 30 миллионов долларов", – рассказал предприниматель. Он добавил, что эта картина украшает виллу украинского лидера.

Напомним, что после провокации в Керченском проливе 25 ноября Петр Порошенко пытался связаться с Владимиром Путиным. Однако глава российского государства с ним разговаривать не стал. "Не хочу принимать участие в его избирательной кампании", – сказал Путин. По его словам, Порошенко специально создает кризисные ситуации, чтобы потом перекладывать вину на Москву.

В середине ноября в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Путин указал на бессмысленность нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе. Виной тому нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства, пояснил российский президент.

"Способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет", – сказал Путин. С Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов, заключил он.