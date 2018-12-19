"Не впечатляет": радостному Порошенко дали под дых

В постоянном представительстве России при ООН удивились реакции Киева на принятие резолюции Генеральной Ассамблеи международной организации о милитаризации Крыма. Результаты голосования указывают на то, что Украина продолжает стремительно терять поддержку на Западе.

За украинскую резолюцию о милитаризации Крыма на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали 66 стран. В основном это были члены НАТО или те, кто желает вступить в военный блок. Резкое несогласие с документом выразили 19 стран. Большинство же (72 государства) предпочло воздержаться.

Большинством голосов резолюция была принята. Ни тот факт, что документ не имеет юридической силы и необязателен к исполнению, ни то обстоятельство, что бумагу поддержали всего треть членов Генассамблеи ООН по вполне понятным мотивам, не мешают радоваться украинским властям. Киев воспринимает итоги голосования как глобальную победу на геополитической арене.

Для российской стороны такая реакция оказалась удивительной. "Интересно, почему Украина и их западные суверены так отмечают одобренную накануне резолюцию Генассамблеи по милитаризации Крыма?" – цитирует RT заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. Он обратил внимание, что резолюцию с натяжкой поддержали треть членов Генассамблеи. "Совершенно не впечатляет", – подчеркнул дипломат.

Большое число стран, отказавшихся даже обсуждать резолюцию Киева, объясняется абсурдностью документа. Членам ООН предложили осудить нахождение армии на территории своей же страны.

"Мы можем выразить только несогласие с подобной позицией и сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", – цитирует сайт "ТВ Центр" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Особенно сильным ударом по самолюбию итоги голосования должны стать для президента Украины Петра Порошенко. Одним из его любимых тезисов является утверждение о всемирной и повсеместной поддержке Украины. Однако практика показала, что страны перестают поддерживать ее даже в качестве орудия давления на Москву, поскольку получается слишком абсурдная картина.